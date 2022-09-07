В Польше оценили риск войны с Россией в ближайшие годы как высокий

Замглавы Минобороны Польши Оцепа заявил о высоком риске войны с Россией в ближайшие 10 лет

Польское правительство оценивает риск войны с Россией в ближайшие три-десять лет как высокий, поэтому хочет увеличить финансирование армии и перевооружить ее, заявил замминистра обороны страны Марцин Оцепа. Его слова приводит РАР.

«Все зависит от того, как закончится конфликт на Украине, но мы оцениваем, что именно столько лет России понадобится для этого», — заявил представитель польского оборонного ведомства.

Оцеп подчеркнул, что указанное время необходимо использовать для усиления вооруженных сил страны, поэтому властям Польши необходимо решить вопрос с финансированием армии как можно быстрее.

6 сентября сообщалось, что турецкая компания Baykar Makina начнет поставки беспилотных летательных аппаратов Bayraktar TB2 Польше в следующем месяце. В рамках контракта Варшава сможет получать всестороннее обслуживание беспилотников.