Путин заявил об идущей в России и мире поляризации на фоне спецоперации

Президент России Путин заявил об идущей в стране и мире поляризации на фоне спецоперации

Определенная поляризация на фоне специальной военной операции идет и в России и в мире. Об этом заявил президент страны Владимир Путин, пишет ТАСС.

По словам главы государства, это пойдет лишь на пользу, так как все ненужное, вредное и все, что мешает идти вперед, будет отторгнуто. «Мы будем набирать обороты, темпы развития», — подчеркнул Путин.

Ранее президент рассказал, что Россия не начинала военные действия на территории Украины, а наоборот, пытается их закончить, так как на территории бывшей советской республики они ведутся с 2014 года.

Специальная военная операция России на Украине началась 24 февраля. Ее целями глава государства называл демилитаризацию и денацификацию страны. По его словам, о помощи попросили республики Донбасса. 30 августа официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что спецоперация продолжается в соответствии со всеми планами.