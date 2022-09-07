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Эмили Ратаковски снялась в красном бикини на пляже

Модель Эмили Ратаковски снялась в бикини на пляже вместе с сыном и собакой

Кадр: видео @emrata

Американская модель и актриса Эмили Ратаковски снялась в бикини на пляже. Соответствующий ролик появился в ее TikTok-аккаунте.

На размещенных кадрах знаменитость позировала в красном купальнике, состоявшем из топа с треугольными чашечками с завязками на шее и трусов с высокой посадкой, которые частично обнажали ягодицы. Манекенщица дополнила образ белыми кедами высотой до щиколоток и широкополой соломенной шляпой.

При этом на видео также попал 17-месячный сын Ратаковски и продюсера Себастьяна Беар-Маккларда Сильвестр. Модель в том числе поплавала вместе с ребенком на надувном матрасе. Также она взяла на прогулку к морю свою собаку по кличке Коломбо, которая, как известно, является метисом хаски и немецкой овчарки.

Ранее сообщалось, что в июле Эмили Ратаковски отреагировала на распространившиеся в Twitter слухи о разводе с мужем из-за его постоянных измен. Знаменитость поставила лайки постам пользователей, которые выражали ей сочувствие и поддержку на фоне поведения мужа. «Да, он ей изменял. Он делал это систематически. Это мерзко, он кобель», — подтвердили анонимные источники Page Six. Официальных заявлений о расторжении брака пара пока не делала.

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Карина Черных
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