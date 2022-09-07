Росгвардейцы обнаружили опорный пункт ВСУ под Донецком

Бойцы Росгвардии обнаружили опорный пункт и места размещения техники ВСУ под Донецком

Росгвардейцы обнаружили объекты Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Донецкой народной республике. Об этом в среду, 7 сентября, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Росгвардии.

По данным ведомства, сотрудники мобильной группы противодействия применению беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и военнослужащие воинской части оперативного назначения войск Росгвардии во время проведения воздушной оптико-электронной разведки нашли опорный пункт, места размещения техники и развертывания средств связи украинских военнослужащих.

Силовики передали координаты найденного авиационным и артиллерийским подразделениям российской армии, после чего объекты ликвидировали.

Кроме того, бойцы Росгвардии при проведении разведывательно-поисковых мероприятий изъяли пять гранатометов, две мины, шесть противотанковых мин, более 100 противопехотных мин, пять гранат и более 400 патронов различного калибра.