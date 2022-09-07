Экономист назвал причину утраты доверия к доллару и евро

Эксперт Григорьев объяснил утрату доверия к доллару заморозкой активов России

С точки зрения глобальных процессов в мире произошла утрата доверия к доллару, евро и фунту стерлингов, считает кандидат экономических наук, финансовый эксперт Владимир Григорьев. Но, по его словам, это не означает, что нужно идти в банк и менять валюту. Причины этого процесса он назвал в разговоре с «Лентой.ру».

Ранее во время пленарного заседания Восточного экономического форума (ВЭФ) президент России Владимир Путин заявил, что доверие к доллару, евро и фунту стерлингов утрачено.

«Владимир Владимирович, конечно, говорил о глобальных процессах. Потому что действительно, любая средняя страна задумается, что если с Россией поступили таким образом и заморозили активы ЦБ, то что же могут сделать с ней. Поэтому доверие утрачено. Он абсолютно прав», — сказал Григорьев.

При этом экономист отметил, что заявление об утрате доверия к доллару, евро и фунтам каждый может понять по-своему.

Наш народ может пойти в банк после такого заявления, чтобы сдавать доллары и евро Владимир Григорьев финансовый эксперт

Однако такое действие не угрожает экономике, заявил Григорьев. «Я думаю, что особо большим это количество людей не будет, поэтому как-то серьезно на экономике это не скажется. Основные шоковые события в финансовой сфере, по большому счету, уже прошли в первой половине года», — подытожил он.

7 сентября в 09:00 по Москве на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) началось пленарное заседание с участием президента России Владимира Путина началось. Планировалось, что сессия начнется в 8:00 по московскому времени, но стартовала позже. Свое выступление глава государства начал с заявления о том, что на смену пандемии коронавируса пришли другие, несущие угрозу всему миру вызовы — «санкционная лихорадка».