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Правоохранители задержали мужа застреленной в Новой Москве собачницы

В Новой Москве правоохранители задержали 53-летнего мужа застреленной собачницы

Фото: Станислав Трифонов / Lenta.ru

В Новой Москве правоохранители задержали 53-летнего мужа застреленной собачницы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

По данным агентства, супруг погибшей — пенсионер МВД.

Ранее подозреваемый рассказал, что вышел на прогулку с женой и овчаркой. На поле они увидели силуэт неизвестного мужчины, который сделал им замечание, что собака не на поводке и без намордника. Хозяйка стала ругаться с ним, а ее муж пытался успокоить овчарку, после чего повел животное домой. Внезапно он услышал звук выстрела и увидел, что его жена падает. Мужчина довел собаку до дома и побежал к жене. Он вызвал скорую помощь, которая констатировала ее смерть.

В ходе обыска дома семейной пары силовики изъяли травматический пистолет, патроны и одежду, в которой мужчина был в момент убийства жены, и решили проверить супруга на причастность к убийству женщины.

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Екатерина Власова
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