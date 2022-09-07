Во время тайфуна в Приморье пострадали десятки жилых домов

Во время тайфуна «Хиннамнор» в Приморье было подтоплено 50 жилых домов

Во время тайфуна «Хиннамнор» в Приморье пострадали десятки жилых домов и сотни придомовых территорий. Последствия стихийного бедствия назвал глава региона Олег Кожемяко, передает Telegram-канал RT.

Некоторые разрушения попали на видео. На кадрах видно, как из-за сильного ветра и потока воды рушится мост и падает дерево. Всего в Приморье было подтоплено более 50 жилых зданий и 274 придомовые территории, переливы на 37 участках дорог.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что причиной тайфуна «Хиннамнор» послужила регенерация тропического циклона в Японском море. Он отметил, что с каждым годом тайфуны приходят чаще, а их интенсивность увеличивается.

Жители Приморья не удивились тайфуну и относятся к нему как к обычному дождю. Они отметили, что привыкли к подобным явлениям, а напугать тайфун может только неподготовленных. По словам местных, в 2021 году было хуже — тогда от стихийных бедствий с домов сносило крыши. Один из жителей заявил, что потопы на улицах зачастую случаются и при обычном дожде.