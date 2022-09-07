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Стоматолог назвала способ защитить молочные зубы детей от кариеса

Стоматолог Егана Маруфиди посоветовала делать детям профессиональную чистку зубов

Фото: Elena Sikorskaya / Globallookpress.com

Даже если дети регулярно чистят зубы, этого недостаточно для предотвращения кариеса, считает практикующий стоматолог-пародонтолог, генеральный директор клиники «Столица» Егана Маруфиди. Она пояснила «Ленте.ру», почему для защиты зубов необходима профессиональная чистка.

По словам Маруфиди, на зубах детей, так же как и у взрослых, образуется налет, с которым обычная зубная щетка не в силах справиться. Из-за этого постепенно развивается кариес, а молочные зубы разрушаются быстрее коренных.

Детям необходима профессиональная чистка зубов. Но проводится она иначе, чем у взрослых. Маленьким пациентам налет удаляют щетками и особыми составами, ориентированными на молочный прикус

Егана МаруфидиСтоматолог

Маруфиди отметила, что после 10 лет уже можно использовать методики профессиональной гигиены, актуальные для взрослых. Исключение составляет отбеливание, которое допустимо только после 14 лет.

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Многие родители относятся к процедуре с опасением, но у профессиональной чистки зубов много плюсов, объяснила стоматолог. С ее помощью можно не только удалить затвердевший налет, но и помешать формированию зубного камня, ускоряющего развитие кариеса. К тому же если ребенку предстоит коррекция прикуса пластинами или брекетами, процедуру назначают в обязательном порядке.

Раз в три месяца

необходимо проходить процедуру профессиональной чистки при молочных зубах и их смене на коренные

«При всей безопасности процедуру можно делать не всем, — предупредила Маруфиди. — При тонкой эмали или аллергии на чистящие составы она противопоказана. Главное в уходе за полостью рта ребенка — выбрать грамотного стоматолога, который бережно очистит зубы и даст рекомендации по уходу».

Ранее Егана Маруфиди рассказала, что нужно есть, чтобы улыбка была красивой и здоровой. Она отметила, что твердая пища очищает зубы от налета.

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Вера Владзиевская
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