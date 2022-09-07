Бывшего замначальника УФСИН осудили на три года по делу о «киселе»

В Тюмени экс-замглавы УФСИН осудили на 3 года за взятки по госконтрактам на закупку киселя

Центральный районный суд Тюмени приговорил к трем годам лишения свободы бывшего заместителя начальника УФСИН России по региону за коррупцию. Об этом в среду, 7 сентября, «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы города.

Фигуранта признали виновным по пункту «в» части 5 статьи 290 («Получение взятки») УК РФ. Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима. Также суд назначил ему штраф в размере 3,6 миллиона рублей и запретил занимать должности представителя власти и организационно-распорядительных полномочий в данных органах три года. Кроме того, мужчину лишили специального звания «полковник внутренней службы».

По данным ведомства, в период с 2015 по 2018 год экс-замглавы получал денежные вознаграждения и имущество от руководителей компаний за заключение госконтрактов на закупку ингредиентов для киселя по завышенным ценам. Суммарно он получил 360 тысяч рублей.

Фигурант полностью признал вину.