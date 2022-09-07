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В России предложили заменить упаковку для вейпов на более устрашающую

В Госдуме готовят проект о маркировке вейпов, предупреждающей о последствиях для здоровья

Фото: Brendan Mcdermid / Reuters

Заместитель главы комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов рассказал, что в России готовят законопроект о создании специальной маркировки вейпов, которая будет предупреждать о возможных последствиях для здоровья. Об этом он сообщил РИА Новости.

В частности, упаковка должна быть заменена на более отталкивающую. В качестве сравнения он привел пачки сигарет, на которых печатают «некрасивые картинки», свидетельствующие о вреде курения. «На вейпах нужно сделать то же самое, как минимум, чтобы четко указать, какие последствия могут быть от курения вейпов. Списком», — предложил Леонов.

Он раскритиковал нынешнюю маркировку вейпов, возмутившись тем, что на упаковках «нарисованы всякие клубнички, дыньки, красивые картинки, которые привлекают и никак не говорят о том, что это вредно, и что это губит здоровье». Это способствует формированию неправильного восприятия у покупателей, утверждает политик.

Леонов отметил, что согласно законодательству, четверть упаковки вейпа должна содержать информацию о вреде их использования, в том числе, это касается и изображений. «Этим сейчас мы и занимаемся. Обязательно такая инициатива (о маркировке вейпов) от нас будет подготовлена», — подытожил он.

Ранее заместитель руководителя Роскачества Елена Саратцева не одобрила идею размещать иллюстрации о вреде алкоголя на бутылках. По ее мнению, такая мера может ухудшить темпы развития виноделия в России.

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Варвара Кузьмина
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