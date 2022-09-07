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Эрдоган заявил о передаче Западом некачественного оружия Украине

Президент Турции Эрдоган назвал хламом поставляемое Западом Киеву вооружение

Фото: Iranian Presidency Source / Keystone Press Agency / Globallookpress

Запад поставляет Украине некачественное оружие. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на переговорах со своим сербским коллегой Александром Вучичем, передает РИА Новости.

По его словам, западные страны поставляют на Украину «хлам».

Ранее Эрдоган заявил, что считает неправильной политику западных стран по Украине и назвал ее провоцирующей. Президент Турции пояснил, что не поддерживает подобный «провокационный курс», добавив, что Анкара продолжит взвешенную политику в отношении России и Украины в целях урегулирования конфликта.

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Николай Чигасов
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