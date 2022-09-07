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Латвия заявила о скором вступлении в силу запрета на въезд для россиян

Глава МИД Ринкевич: запрет на въезд в Латвию для россиян вступит в силу в течение 10 дней
СюжетВизы в Европу:
Эдгар Ринкевич

Эдгар Ринкевич . Фото: Ints Kalnins / Reuters

Министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич заявил, что запрет на въезд в страну для россиян, имеющих краткосрочные шенгенские визы, вступит в силу в течение ближайших десяти дней. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Кабинет министров выдаст распоряжение, в нем также будут упомянуты исключения, о которых мы договорились», — отметил глава МИД.

По его словам, запрет коснется государственных границ прибалтийских государств в зоне соприкосновения с границами России и Белоруссии. Он добавил, что россияне с краткосрочной шенгенской визой не смогут пересекать внешнюю границу Европейского союза в балтийских странах.

Ринкевич назвал этот шаг «важным и достаточно эффективным». «Да, с помощью ограничений можно добиться полной эффективности, если все будут действовать одинаково, но и региональное сотрудничество также достаточно эффективно. С политической точки зрения, в аспекте безопасности это эффективный шаг», — сказал он.

Ранее кабинет министров Латвии поддержал поправки к закону об иммиграции, которые предполагают прекращение выдачи видов на жительство гражданам России и Белоруссии до 30 июня 2023 года.

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Марина Совина
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