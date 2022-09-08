Национальный траур из-за смерти королевы Елизаветы II продлится в Британии десять дней

В Великобритании объявлен национальный траур из-за смерти королевы Елизаветы II. Об этом сообщает Sky News.

«Период национального траура начался, он продлится до похорон, которые, как ожидается, пройдут через 10 дней после смерти королевы», — говорится в сообщении телеканала.

Ранее королевская семья сообщила о смерти королевы Великобритании Елизаветы II. Королева мирно скончалась в Балморале сегодня днем на 97-ом году жизни. Король и Королева-консорт останутся в Балморале сегодня вечером и вернутся в Лондон завтра. Новым королем станет ее сын Чарльз.