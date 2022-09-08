Девушка попробовала новую процедуру в салоне красоты и попала в больницу

Продюсер Джеки де ла Роса попала в больницу из-за сильной аллергии на краску для бровей

Телепродюсер Джеки де ла Роса из Атланты, США, попала в больницу из-за сильной аллергической реакции на краску для бровей. Соответствующую информацию приводит Daily Mail.

Девушка рассказала, что отправилась в знакомую студию красоты, чтобы улучшить внешний вид, однако впоследствии столкнулась с серьезными проблемами со здоровьем. «Я посетила в салон, в котором обычно делаю коррекцию бровей. Мне предложили попробовать новую для меня процедуру — микроблейдинг, и я согласилась», — отметила американка, указав, что косметолог не провела ей патч-тест (тест на выявление аллергии).

Так, когда клиентка вернулась домой, она почувствовала зуд и жжение в области лба, а затем временно потеряла способность видеть из-за отека век. По словам де ла Росы, возлюбленный отвез ее в медучреждение, где врачи выявили у пациентки аллергию на использованную бьюти-мастером во время работы краску. «Меня сразу же приняли, потому что не хотели, чтобы я потеряла зрение. На восстановление у меня ушло два месяца. Я испытала такую боль, которую не пожелаю никому», — заключила девушка.

В августе сообщалось, что американка Дженнифер Грахеда окрасила брови и попала в больницу из-за тяжелой аллергической реакции. 40-летняя жительница Чикаго рассказала, что отправилась к мастеру на коррекцию бровей, которая предполагала выщипывание лишних волосков. Во время процедуры специалистка предложила клиентке дополнительную услугу, не проведя при этом патч-тест (тест на выявление аллергии). Когда женщина вернулась домой, она обнаружила, что из ее кожи начала сочиться оранжевая жидкость, а лицо увеличилось в размерах.