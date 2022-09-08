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Десятки рейсов задержали или отменили в московских аэропортах

«Яндекс.Расписание»: в аэропортах Москвы отменили и задержали 22 рейса

Фото: Aleksander Polyakov / Globallookpress.com

В московских аэропортах 8 сентября были задержаны и отменены в общей сложности 22 рейса. Информация о массовых задержках появилась на сайте онлайн-сервиса для отслеживания вылетов «Яндекс.Расписание».

Так, в Домодедово были задержаны пять рейсов, в Шереметьево — два рейса, отменены еще пять вылетов. Во Внуково задержано отправление пяти рейсов, также отменен вылет еще пяти самолетов.

Данных о сбоях в расписании в Жуковском нет. Причины изменения времени вылета десятков рейсов из Москвы не сообщаются.

Ранее стало известно, что в Москву подобие бабьего лета придет в середине сентября — воздух прогреется до 18 градусов. По словам главного специалиста московского Метеобюро Татьяны Поздняковой, период, когда потеплеет, нельзя назвать классическим бабьем летом — это его подобие, подчеркнула Позднякова.

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Валентина Процкова
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