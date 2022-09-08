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Появились кадры аварии на электроподстанции в Белгороде

В сети появились кадры аварии на электроподстанции в Белгороде

В сети появились кадры аварии на электроподстанции в Белгороде, из-за которой город граничащего с Украиной региона частично остался без света и водоснабжения. Видеозапись публикует Telegram-канал SHOT.

На территории электроподстанции можно заметить световые вспышки. «У нас света не будет», — говорит автор видеозаписи. После одной из вспышек вокруг становится очень темно. Судя по всему, после этого в Белгороде отключили свет.

О том, что Белгород частично остался без света, стало известно в ночь на 8 сентября. Без электричества остались несколько улиц на Харьковской горе, у жителей также возникли проблемы с водоснабжением. Помимо этого, из-за аварии отключился свет в нескольких населенных пунктах Белгородского района.

Мэр Белгорода Антон Иванов сообщил, что причиной отключения электричества была авария на подстанции «Южная». Специалисты подключили все социальные объекты к резервной сети в зоне аварии.

Анастасия Шейкина
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