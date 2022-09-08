Описаны последствия смерти Елизаветы II для британской экономики

Аналитик Беляев: смерть Елизаветы II не сильно ударит по экономике страны

Смерть Елизаветы II не вызовет серьезных изменений в экономики Великобритании, считает финансовый аналитик Михаил Беляев. По его мнению, фигура королевы в последние годы не имела серьезного влияния на политическую и экономическую стороны жизни страны. Об этом специалист заявил в разговоре с «Лентой.ру».

Для экономики весть о смерти королевы, к сожалению, пройдет достаточно нейтрально. Если бы она случилась, допустим, 20 лет назад, экономика бы отреагировала, потому что королевская семья в Великобритании играла более существенную роль. Она воспринималась как гарант стабильности экономики и политического курса Михаил Беляев экономист

По его словам, сейчас ситуация изменилась. В последнее пятилетие на фоне всех скандалов, связанных с британской королевской семьей, Елизавета II утратила свои весомые позиции, считает финансовый аналитик. «Елизавета практически перестала играть другие государственные роли, кроме представительской. Опорой, стержнем и консолидирующим моментом в экономике она уже быть перестала. Королева стала, скорее, декоративным элементом, к которому англичане привыкли, и даже где-то перешла в разряд светской хроники нежели каким-то серьезным экономическим и политическим звеном», — подчеркнул экономист.

На фоне всех тех трудностей, которые переживает Великобритания в связи с энергетическим кризисом и волнениями из-за выборов премьер-министра, новость о смерти королевы потонет в череде остальных печальных сообщений, считает Беляев.

По его мнению, курс национальной валюты Великобритании, безусловно, отреагирует на это известие. Однако, он заявил, что изменение курса фунта стерлингов будет незначительным.

«Конечно, на печальной новости всегда меняется курс. Тут скорее нужно учитывать неустойчивые позиции экономики. Поэтому она чувствительна к любой негативной новости. Уход Елизаветы или ухудшение ее здоровья к позитивным новостям ни коим образом отнести нельзя. Когда экономика находится в плохом состоянии, неустойчивость ее валюты из этого как раз и проистекает и, соответственно, реагирует на негативную новость в сторону понижения», — спрогнозировал специалист.

Но это чисто поверхностное, конъюнктурное и мимолетное влияние. Ожидать каких-то радикальных перемен, крахов, коллапсов и кризисных явлений совершенно не приходится Михаил Беляев экономист

Королева Елизавета II умерла в 96 лет. Она взошла на престол 6 февраля 1952 года после смерти отца, короля Георга VI, который стоял во главе Британской империи в годы Второй мировой войны.

В 2022 году Великобритания отпраздновала платиновый юбилей правления Елизаветы — она стала первым монархом в истории страны, царствовавшим 70 лет.