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Среда обитания

Российская чиновница извинилась за незаконное выселение пенсионерки из квартиры

Чиновница из Рязани извинилась за незаконное выселение пенсионерки Галины Субботиной

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

Глава Лесновского городского поселения Любовь Арлашина призналась, что незаконно выселила пенсионерку Галину Субботину из квартиры. Чиновница из Рязани публично извинилась перед пострадавшей, передает KP.RU.

Инцидент произошел в 2018 году. Администрация поселения передала квартиру россиянки в собственность врачу из Таджикистана. Незаконность сделки позже признала прокуратура.

«Приношу извинения за превышение своих должностных полномочий и призываю должностных лиц совершать свои действия в соответствии с законом», — заявила Арлашина. По словам Субботиной, ее выселили насильно — установили новую дверь во время ее отсутствия в квартире и дали неделю на освобождение жилплощади. Собственница обращалась в суд, однако проиграла дело.

В 2020 году семью из Иркутской области выселили из квартиры, заявив, что они незаконно занимали чужое жилье. При этом супругов с двумя детьми обязали платить ипотеку за объект следующие 17 лет. Семья неоднократно пыталась решить проблему через суд, но безрезультатно.

Александра Качан
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