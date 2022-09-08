Российская чиновница извинилась за незаконное выселение пенсионерки из квартиры

Чиновница из Рязани извинилась за незаконное выселение пенсионерки Галины Субботиной

Глава Лесновского городского поселения Любовь Арлашина призналась, что незаконно выселила пенсионерку Галину Субботину из квартиры. Чиновница из Рязани публично извинилась перед пострадавшей, передает KP.RU.

Инцидент произошел в 2018 году. Администрация поселения передала квартиру россиянки в собственность врачу из Таджикистана. Незаконность сделки позже признала прокуратура.

«Приношу извинения за превышение своих должностных полномочий и призываю должностных лиц совершать свои действия в соответствии с законом», — заявила Арлашина. По словам Субботиной, ее выселили насильно — установили новую дверь во время ее отсутствия в квартире и дали неделю на освобождение жилплощади. Собственница обращалась в суд, однако проиграла дело.

В 2020 году семью из Иркутской области выселили из квартиры, заявив, что они незаконно занимали чужое жилье. При этом супругов с двумя детьми обязали платить ипотеку за объект следующие 17 лет. Семья неоднократно пыталась решить проблему через суд, но безрезультатно.