Нейросеть описала три варианта развития шестой волны коронавируса в России

Нейросеть рассчитала и описала три варианта развития шестой волны коронавируса в России

В России есть три варианта развития шестой волны коронавируса. Их рассчитал сервис аналитики и прогнозирования ETNA, пишет РБК.

Согласно умеренному сценарию, Россия в настоящее время проходит пик шестой волны, которая должна закончиться 3-9 октября. Нейросеть прогнозирует, что при умеренном сценарии к началу ноября число выявленных случаев заражения ежесуточно не будет превышать 19 тысяч. Предполагается, что в этом случае быстрее всего заболеваемость спадет в Волгоградской и Тульской областях, больше всего времени на это потребуется в Костромской и Мурманской областях.

При оптимистичном сценарии развития ситуации с коронавирусной инфекцией предполагается, что страна в настоящее время находится на пике заболеваемости, волна COVID-19 завершится 10-15 сентября. По пессимистичному прогнозу, описанному нейросетью, пик заболеваемости в России придется на 27 сентября-2 октября и завершится в ноябре.

ETNA полагает, что в Москве пик COVID-19 уже пройден — он пришелся на 17 августа, когда в городе зафиксировали более 10 тысяч новых случаев коронавируса. Согласно умеренному сценарию, прирост в столице в начале октября должен стабилизироваться на отметке 1,2-1,3 тысячи случаев; согласно оптимистичному — прирост замедлится до уровня ниже одной тысячи человек в первой половине сентября. При пессимистичном сценарии суточный прирост заболевших в Москве ускорится, врачи будут фиксировать более 14 тысяч случаев в день.

1 июля в России отменили все введенные из-за пандемии коронавируса ограничения. В Роспотребнадзоре пояснили, что это связано с продолжающимся снижением в стране и мире интенсивности эпидемии.