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В Венгрии поделились способом сокращения инфляции и цен в Европе

Глава офиса премьера Венгрии Гуйяш: цены в ЕС упадут при снятии санкций с России

Фото: Frank Augstein / Reuters

Если Европейская комиссия (ЕК) выберет путь снятия санкций с России, то цены и инфляция в Европе упадут вдвое. Таким способом сокращения издержек Европейского союза (ЕС) от антироссийских ограничений поделился глава администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш, передает РИА Новости.

«Правительство не до конца понимает предложение [главы ЕК] Урсулы фон дер Ляйен, поэтому ждет подробностей предложения, после чего с удовольствием выскажет по нему свое мнение... Если завтра снять санкции с России или хотя бы энергетическую их часть, цены и инфляция упадут вдвое. Но Еврокомиссия пошла не по этому, а по противоположному пути», — сказал он.

Гуйяш раскритиковал решение Еврокомиссии об установлении потолка цен. «То, что они хотят уменьшить ущерб, нанесенный Европе санкциями, правильно, но проблема в том, что потолок цен может быть установлен только в том случае, если кто-то производит то, что он хочет распространять. А Европа не обеспечивает себя газом сама, поэтому говорить о ценовом потолке не имеет смысла», — заключил он.

Ранее глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что Еврокомиссия предложит странам ЕС пять мер по нормализации ситуации на рынке электроэнергии, среди них — введение потолка цен на российский газ. Она напомнила, что к началу военных действий на Украине ЕС на 40 процентов зависел от трубопроводного газа из России, а на данный момент его доля в общем потреблении упала до 9 процентов. Глава ЕК подчеркнула, что Евросоюз должен лишить Москву доходов от продажи газа, которые могут быть потрачены на военные нужды.

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Виктория Кондратьева
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