Стала известна судьба раненного на Украине итальянского журналиста

Раненный под Херсоном журналист из Италии Сорби сообщил, что находится в безопасности

Раненный под Херсоном журналист из Италии Маттиа Сорби рассказал, что находится в безопасности. Об этом сообщает агентство Ansa.

«Со мной все хорошо, и я в безопасности, к сожалению, сложности с коммуникациями на Украине не позволили мне быть онлайн. Важно, что все хорошо», — стало известно из сообщений Сорби в социальных сетях.

На данный момент журналист лечится в одной из больниц на подконтрольный России территории. Министерство иностранных дел Италии занимается подготовкой его возвращения на родину.

Ранее журналиста телеканала «ТВ Центр» Андрея Алексеева ранили в Донецке. Кроме того, телеканал разместил видео обстрела в районе железнодорожного вокзала Донецка, в результате которого пострадала российская съемочная группа.