Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Стала известна судьба раненного на Украине итальянского журналиста

Раненный под Херсоном журналист из Италии Сорби сообщил, что находится в безопасности

Фото: Александр Рюмин / ТАСС

Раненный под Херсоном журналист из Италии Маттиа Сорби рассказал, что находится в безопасности. Об этом сообщает агентство Ansa.

«Со мной все хорошо, и я в безопасности, к сожалению, сложности с коммуникациями на Украине не позволили мне быть онлайн. Важно, что все хорошо», — стало известно из сообщений Сорби в социальных сетях.

На данный момент журналист лечится в одной из больниц на подконтрольный России территории. Министерство иностранных дел Италии занимается подготовкой его возвращения на родину.

Ранее журналиста телеканала «ТВ Центр» Андрея Алексеева ранили в Донецке. Кроме того, телеканал разместил видео обстрела в районе железнодорожного вокзала Донецка, в результате которого пострадала российская съемочная группа.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Виктория Кондратьева
Обсудить
Последние новости
К заболевшей королеве Елизавете II выехали все ее дети
Помощник Путина раскритиковал юань
Названа модная замена плащу на осень
Прошедшее лето стало самым жарким в истории Европы
В Госдуме предупредили о последствиях для стран Балтии из-за решения по визам
Политолог заявила о росте пророссийского курса в Запорожье и на Херсонщине
Причиной взрыва в жилом доме в Москве стала попытка самоубийства жильца
Раскрыта стоимость туров по самым желанным направлениям России
Мишустин рассказал об адаптации экономики России к разрушительным санкциям
Полицейские задержали россиянина за убийство знакомого карандашом
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.