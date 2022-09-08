Американцы высмеяли пресс-секретаря Байдена из-за «Северного потока»

Читатели New York Post высмеяли пресс-секретаря Байдена Жан-Пьер из-за «Северного потока»

Читатели американской газеты New York Post высмеяли пресс-секретаря президента США Джо Байдена Карин Жан-Пьер после того, как она оговорилась о трубопроводе «Северный поток», назвав его Nordstrom — американской сетью магазинов люксовой одежды. Свое мнение американцы выразили в комментариях к посту издания в Twitter.

«Почти уверен, что она не видит разницы со 2», — написал пользователь @TJBERKO18, подразумевая газопровод «Северный поток-2». «Она так не подходит для этой работы», — написал комментарий пользователь @anggggg7277. «Честно говоря, она не более чем актриса, которая провалила сценарий», — написал @theneverman67.

«Мемы пишутся сами собой», — заявил комментатор @FightOn4America. «Кто-то должен прислать ей несколько книг, и, если она умеет читать, она может освоить 1+1=2», — добавил юзер @WayneNoel12.

2 сентября компания «Газпром» объявила о приостановке работы газопровода «Северный поток» на неопределенный срок до устранения неисправности единственного рабочего двигателя.