Найдены две новые скалистые планеты с похожим на Землю климатом

Astronomy & Astrophysics: обнаружены две новые скалистые планеты с умеренным климатом

Международная команда астрономов, возглавляемая учеными из Бирмингемского университета, объявила об обнаружении двух новых скалистых планет с похожим на Землю умеренным климатом. Выводы наблюдений опубликованы в Astronomy & Astrophysics.

Найденные объекты вращаются вокруг LP 890-9 — маленькой холодной звезды, располагающейся примерно в 100 световых годах от Земли. Внутренняя планета системы под названием LP 890-9b примерно на 30 процентов больше Земли и совершает оборот вокруг родительского светила всего за 2,7 земных дня.

Изначально ее заметил спутник НАСА Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS) в качестве кандидата на роль планеты, а затем этот статус был подтвержден с помощью телескопов SPECULOOS. Именно это позволило найти еще и вторую планету LP 890-9c. Она похожа по размер на первую (примерно на 40 процентов больше Земли), но ее орбитальный период составляет около 8,5 дня. В дальнейшем специалисты хотят исследовать ее атмосферу с помощью телескопа Джеймса Уэбба.

В августе 2022 года астрономы смогли впервые доказать наличие углекислого газа в атмосфере экзопланеты благодаря космическому телескопу Уэбба (JWST).