Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
Ценности

Женщина раскрыла необычный способ сэкономить на покупке одежды Nike

Британка Кэт Берман экономит деньги, печатая логотип Nike на одежду из универмага Primark

Фото: Tyrell James / Unsplash

Британка раскрыла необычный способ, помогающий ей экономить деньги на покупке дизайнерской одежды. Материал на эту тему публикует Daily Mail.

Жительница Нортгемптона Кэт Берман рассказала, что приобретает дешевые футболки и спортивные штаны в бюджетном универмаге Primark, после чего наносит на вещи логотипы именитых брендов, таких как Nike, The North Face и других марок. По словам женщины, таким образом ей удается сохранить на шопинге десятки фунтов стерлингов.

«Я просто купила станок компании Circuit и теперь печатаю необходимый дизайн на любой ткани. Не вижу смысла переплачивать за предметы гардероба, в которых мой сын просто играет в футбол или гуляет с друзьями», — высказалась героиня материала и добавила, что никто не замечает разницы между оригинальной одеждой и созданными ею репликами.

Ранее стилисты перечислили способы сэкономить на покупке новых предметов гардероба. Блогерша Джилиан Оуэнс рассказала, что приобретает одежду, украшения и обувь за бесценок в магазинах подержанных вещей. Она посоветовала отправляться на шопинг во вторник, поскольку в этот день секонд-хенды получают новый товар.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Майя Пономаренко
Обсудить
Последние новости
Эстония объявила о закрытии страны для россиян с шенгенскими визами
Спад российской экономики оценили
США тайно отправили Украине высокоточные снаряды Excalibur
В УЕФА ответили на вопрос о допуске сборной России к отбору на Евро-2024
Сестра Бузовой рассказала об окончании ремонта в новой квартире
Бастрыкин взял на личный контроль дело об убийстве мужчины в Ялте
В России рассказали о применении «Осы-АКМ» против украинских БПЛА
Яна Рудковская раскрыла свой настоящий возраст
Европе пообещали одну из худших зим в истории
Диетолог назвала допустимое количество яиц в неделю
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.