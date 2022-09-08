Женщина раскрыла необычный способ сэкономить на покупке одежды Nike

Британка Кэт Берман экономит деньги, печатая логотип Nike на одежду из универмага Primark

Британка раскрыла необычный способ, помогающий ей экономить деньги на покупке дизайнерской одежды. Материал на эту тему публикует Daily Mail.

Жительница Нортгемптона Кэт Берман рассказала, что приобретает дешевые футболки и спортивные штаны в бюджетном универмаге Primark, после чего наносит на вещи логотипы именитых брендов, таких как Nike, The North Face и других марок. По словам женщины, таким образом ей удается сохранить на шопинге десятки фунтов стерлингов.

«Я просто купила станок компании Circuit и теперь печатаю необходимый дизайн на любой ткани. Не вижу смысла переплачивать за предметы гардероба, в которых мой сын просто играет в футбол или гуляет с друзьями», — высказалась героиня материала и добавила, что никто не замечает разницы между оригинальной одеждой и созданными ею репликами.

Ранее стилисты перечислили способы сэкономить на покупке новых предметов гардероба. Блогерша Джилиан Оуэнс рассказала, что приобретает одежду, украшения и обувь за бесценок в магазинах подержанных вещей. Она посоветовала отправляться на шопинг во вторник, поскольку в этот день секонд-хенды получают новый товар.