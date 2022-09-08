Российских школьников накормили обрезками сыра и гнилыми яблоками

Школьников в Ульяновске накормили обрезками сыра, сосисками и гнилыми яблоками

В Ульяновске школьников накормили гнилыми яблоками, обрезками сыра и сосисками в качестве начинки для бутеров. Об этом сообщает Telegram-канал «Подъем».

Позиции меню из столовых показали родители и сами дети. По их словам, такие блюда предложили ученикам младших классов, завтракающим бесплатно.

Полупустой бутерброд с кусками сосиски и сыром назвали «закрытым горячим бутербродом с гастрономией». При этом и другие предложенные блюда по весу не соответствуют положенной норме. По данным «Подъема», дети отказываются это есть.

В городском управлении образования сообщили, что проводят проверку. «Проверки продолжаются, проблема с недовесами уже решена в ряде школ. По поводу сотрудничества с операторами питания решение будет приниматься по итогам всех проверок и диалога с операторами питания. Вопрос находится на личном контроле руководства региона, города и управления образования».

В мае в Пермском крае учеников младших классов школы села Верх-Юсьва накормили кашей с червями. Пост с фотографиями личинок из столовой российской школы в соцсетях выложила одна из учительниц.