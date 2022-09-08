Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
Наука и техника

В «мече» пояса Ориона удалось зафиксировать источник УФ-излучения

Получено самое подробное изображение излучения массивных молодых звезд в Перемычке Ориона

Фото: Ian Rinefort / Unsplash

Астрономам с помощью обсерватории Кека на Гавайях удалось зафиксировать источник УФ-излучения массивных молодых звезд в «мече» пояса Ориона. Это самое подробное и полное изображение, когда-либо полученное в этой зоне. Результаты наблюдений опубликованы в репозитории arXiv.org, на данный момент идет подготовка к публикации в журнале Astronomy & Astrophysics.

Участок, попавший на кадры, представляет собой область фотодиссоциации в Перемычке Ориона, в месте активного звездообразования, расположенном в середине «меча», свисающего с «пояса» Ориона.

Материалы по теме:
Космический рывок Посадка на Луну, полет на Марс и новые ракеты: почему 2021 год войдет в историю космонавтики?
Космический рывокПосадка на Луну, полет на Марс и новые ракеты: почему 2021 год войдет в историю космонавтики?
9 января 2021
Поднимет все. Как SpaceX Илона Маска создает самую мощную ракету в истории
Поднимет все.Как SpaceX Илона Маска создает самую мощную ракету в истории
9 августа 2021

Для исследования области, которая нагревается звездным светом, команда использовала камеру ближнего инфракрасного диапазона второго поколения обсерватории Кек (NIRC2) совместно с системой адаптивной оптики телескопа Keck II. Это дало возможность сделать фотографии с мельчайшей детализацией, позволяющей разглядеть субструктуры Перемычки Ориона, например, гребни, нити, глобулы и протопланетные диски.

Из-за того, что туманность Ориона является ближайшей к нам областью массивного звездообразования и может иметь похожие условия, в которых формировалась Солнечная система, изучение участка, нагревающегося звездным светом, позволит понять, как рождаются звезды и планеты.

Полученные данные легли в основу программы для дальнейших исследований Перемычки Ориона с помощью космической обсерватории Джеймса Уэбба.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Елена Апазиди
Обсудить
Последние новости
Эстония объявила о закрытии страны для россиян с шенгенскими визами
Спад российской экономики оценили
США тайно отправили Украине высокоточные снаряды Excalibur
В УЕФА ответили на вопрос о допуске сборной России к отбору на Евро-2024
Сестра Бузовой рассказала об окончании ремонта в новой квартире
Бастрыкин взял на личный контроль дело об убийстве мужчины в Ялте
В России рассказали о применении «Осы-АКМ» против украинских БПЛА
Яна Рудковская раскрыла свой настоящий возраст
Европе пообещали одну из худших зим в истории
Диетолог назвала допустимое количество яиц в неделю
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.