В «мече» пояса Ориона удалось зафиксировать источник УФ-излучения

Получено самое подробное изображение излучения массивных молодых звезд в Перемычке Ориона

Астрономам с помощью обсерватории Кека на Гавайях удалось зафиксировать источник УФ-излучения массивных молодых звезд в «мече» пояса Ориона. Это самое подробное и полное изображение, когда-либо полученное в этой зоне. Результаты наблюдений опубликованы в репозитории arXiv.org, на данный момент идет подготовка к публикации в журнале Astronomy & Astrophysics.

Участок, попавший на кадры, представляет собой область фотодиссоциации в Перемычке Ориона, в месте активного звездообразования, расположенном в середине «меча», свисающего с «пояса» Ориона.

Для исследования области, которая нагревается звездным светом, команда использовала камеру ближнего инфракрасного диапазона второго поколения обсерватории Кек (NIRC2) совместно с системой адаптивной оптики телескопа Keck II. Это дало возможность сделать фотографии с мельчайшей детализацией, позволяющей разглядеть субструктуры Перемычки Ориона, например, гребни, нити, глобулы и протопланетные диски.

Из-за того, что туманность Ориона является ближайшей к нам областью массивного звездообразования и может иметь похожие условия, в которых формировалась Солнечная система, изучение участка, нагревающегося звездным светом, позволит понять, как рождаются звезды и планеты.

Полученные данные легли в основу программы для дальнейших исследований Перемычки Ориона с помощью космической обсерватории Джеймса Уэбба.