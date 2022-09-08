Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

США продолжат прикрывать доступ России к импорту оружия

Блинкен заявил о намерении США продолжить прикрывать доступ к импорту оружия для России

Фото: Genya Savilov / Reuters

США систематически прикрывают доступ России к импорту оружия и будут продолжать такую политику. Об этом заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен, сообщает РИА Новости.

По словам Блинкена, Россия уже сейчас обращается за военной поддержкой к Северной Корее и Ирану, поскольку США систематически прикрывают ей доступ к импорту оружия.

Блинкен подчеркнул, что США будет продолжать оказывать давление на Россию до тех пор, «пока не прекратится агрессия против Украины».

Ранее Блинкен заявил, что власти США предоставят более двух миллиардов долларов инвестиций на закупку оружия для Украины и ее 18 государств-соседей. Он уточнил, что речь идет о союзниках Вашингтона по НАТО и других партнерах по обеспечению региональной безопасности, которые могут оказаться под угрозой агрессии со стороны России.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Юлия Кобелева
Обсудить
Последние новости
Умерла королева Великобритании Елизавета II
Небензя заявил о риске столкновения НАТО с Россией
В Совбезе ООН почтили память Елизаветы II минутой молчания
Миронов назвал Елизавету II человеком-эпохой
США придумали способ снизить рост цен на топливо
Путин выразил соболезнования в связи со смертью Елизаветы II
В Запорожской области рассказали об охоте Киева за бюллетенями
В ООН выразили соболезнования в связи со смертью Елизаветы II
Трасс призвала британцев объединиться для помощи королю
Более пяти взрывов прогремели в Херсоне
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.