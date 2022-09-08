США продолжат прикрывать доступ России к импорту оружия

Блинкен заявил о намерении США продолжить прикрывать доступ к импорту оружия для России

США систематически прикрывают доступ России к импорту оружия и будут продолжать такую политику. Об этом заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен, сообщает РИА Новости.

По словам Блинкена, Россия уже сейчас обращается за военной поддержкой к Северной Корее и Ирану, поскольку США систематически прикрывают ей доступ к импорту оружия.

Блинкен подчеркнул, что США будет продолжать оказывать давление на Россию до тех пор, «пока не прекратится агрессия против Украины».

Ранее Блинкен заявил, что власти США предоставят более двух миллиардов долларов инвестиций на закупку оружия для Украины и ее 18 государств-соседей. Он уточнил, что речь идет о союзниках Вашингтона по НАТО и других партнерах по обеспечению региональной безопасности, которые могут оказаться под угрозой агрессии со стороны России.