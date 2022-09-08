Стало известно о вербовке русскоязычных агентов британскими спецслужбами

Daily Mail: британские спецслужбы отчаянно вербуют русскоязычных агентов

Британские спецслужбы «отчаянно» вербуют русскоязычных граждан Великобритании для борьбы с кибератаками и шпионажем. Об этом написал таблоид Daily Mail.

Вербовкой русскоязычных агентов занимаются службы MI5, MI6 и Центр правительственной связи. Их будут задействовать в разработке политики Великобритании, расследованиях в области безопасности и поиске важной информации. «Их задача — найти важную информацию в русскоязычных материалах и сделать этот материал доступным и понятным для других», — говорится в материале.

Ранее бывший исполняющий обязанности директора разведывательного управления министерства обороны Дэвид Шедд и советник Центра честности СМИ имени Бариша при Фонде защиты демократий Ивана Страндер в статье для Politico написали, что антироссийская пропаганда США должна строиться на национализме, игре на чувствах этнических меньшинств и высмеивании официальной позиции правительства РФ.

В первую очередь, по мнению авторов, американским центрам информационных операций следует учитывать, что большая часть граждан России верят в возможность своей страны стать великой, и продать им американскую мечту, как это было раньше, теперь им трудно. К тому же в России значительно вырос уровень жизни.