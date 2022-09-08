Звездный парикмахер назвал самые модные челки

Звездный парикмахер Люк Хершесон назвал лохматую челку самой модной

Звездный парикмахер Люк Хершесон, который работал с певицей Дуа Липой и дизайнером Викторией Бэкхем, назвал самые модные челки. Соответствующий материал появился на сайте британской версии журнала Vogue.

В первую очередь, в трендах оказалась лохматая челка. По словам стилиста, данная стрижка позволяет не укладывать волосы полностью.

Также модной оказалась челка в стиле 1990-х годов. «Челка 90-х — это две пряди волос у лица, длина которых достигает подбородка. Выглядит это очень красиво. Кроме того, вы можете собрать остальные волосы в пучок или конский хвост», — рассказал эксперт и пояснил, что лучше носить подобную прическу, когда волосы грязные.

В заключение Хершесон особенно выделил короткую густую челку, которую в последнее время предпочитает носить модель Белла Хадид. Как утверждает специалист, упомянутая стрижка подчеркивает скулы и цвет глаз.

В апреле стилисты также раскрыли лучшие прически для каждого типа лица. Известный парикмахер Кэш Лоулесс заявил, что рваные челки идут обладательницам широко посаженных глаз, а стрижка пикси подчеркивает высокие скулы. При этом гладкий боб, по его мнению, при желании может переключить внимание к центру лица, на нос и губы.