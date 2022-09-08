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Глава Подмосковья заявил о пользе для региона программы «Промышленная ипотека»

Андрей Воробьев прокомментировал запуск федеральной программы «Промышленная ипотека»
СюжетСнижение ставки по кредитам:

Фото: пресс-служба главы Подмосковья

Федеральная программа «Промышленная ипотека» позволит Московской области, с одной стороны, строить промышленные цеха, готовые для запуска новых производств — скорости открытия предприятий будут совершенно другие. А тем, кто организует там производства, иметь доступные деньги для того, чтобы это стало их собственностью, чтобы дальше можно было реализовывать среднесрочные планы по расширению. Так губернатор Московской области Андрей Воробьев в эфире радио Sputnik прокомментировал запуск федеральной программы «Промышленная ипотека», о старте которой объявил в начале недели председатель правительства России Михаил Мишустин. Ее ключевая задача — ускорить запуск новых производств.

В Московской области формат «Лайт индастриал» успешно реализуется в Подольске и в Солнечногорске. Еще четыре таких комплекса строятся, отметил глава Подмосковья.

Андрей Воробьев напомнил, что полная информация о мерах поддержки бизнеса собрана на областном портале investmo.ru. Подобрать наиболее подходящую можно с помощью специального калькулятора, также здесь доступно оформление заявления на субсидию или компенсацию в режиме онлайн.

Согласно программе «Промышленная ипотека», бизнесу будут доступны долгосрочные кредиты на 7 лет по ставке в 5 процентов на покупку производственных площадей. Для инновационных технологических компаний ставка составит 3 процента. Максимальная сумма кредита — 500 миллионов рублей.

Григорий Шугаев
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