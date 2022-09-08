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Российские военные рассказали о спасении итальянского журналиста

В Херсонской области российские военные спасли итальянского журналиста Маттиа Сорби

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) бросили раненого итальянского журналиста, поэтому российским военным пришлось самим заниматься его спасением. Подробности инцидента сообщили солдаты Вооруженных сил (ВС) России на кадрах видео, опубликованных в официальном Telegram-канале Минобороны.

По словам одного из российских солдат, лицо которого скрывает балаклава, журналист не мог передвигаться сам, для уменьшения боли ему ввели «Промедол».

«После этого мы заметили передвижение на позициях врага», — рассказал военный.

Российские солдаты поняли, что пострадавший — иностранец, так как он плохо говорил по-русски. Его вытащили из машины и пронесли через минное поле, на котором подорвался автомобиль журналиста.

«Попыток помощи [со стороны ВСУ] не было», — добавил военнослужащий.

Ранее Минобороны сообщило, что инцидент с журналистом на Николаево-Криворожском направлении под Херсоном был провокацией ВСУ.

Валерий Розенберг
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