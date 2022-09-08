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Росгвардейцы задержали в ЛНР трех пособников ВСУ и нашли два оружейных схрона

Росгвардия задержала члена запрещенного «Правого сектора» и еще двух пособников ВСУ в ЛНР

Фото: пресс-служба Росгвардии

В Луганской народной республике (ЛНР) росгвардейцы задержали трех пособников Вооруженных сил Украины (ВСУ), в том числе члена «Правого сектора» (экстремистская организация, запрещенная на территории России). Об этом в четверг, 8 сентября, сообщили в пресс-службе Росгвардии.

По данным ведомства, также в ходе разведки силовики обнаружили в одном из домов населенного пункта спутниковую интернет-тарелку Starlink компании Space X. Данная аппаратура поставляется украинской армии из США.

Кроме того, бойцы Росгвардии нашли два оружейных схрона и изъяли из них 3 гранатомета, 123 выстрела к ним, 165 артиллерийских снарядов, 70 ручных гранат и более 50 тысяч боеприпасов к стрелковому оружию.

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Екатерина Власова
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