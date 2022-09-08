Темнокожий пациент раскрыл причину желания сменить цвет кожи в России

Афроамериканец Лео захотел сменить цвет кожи в России из-за невысокой цены процедуры

Афроамериканец Лео (фамилия не указывается) раскрыл причину желания сменить цвет кожи на «белый» в России. Его комментарий приводят «Известия».

Ранее темнокожий пациент обратился с данным запросом к пластическому хирургу Евгению Добрейкину. Теперь мужчина признался, что хочет осуществить подобную трансформацию, следуя примеру американского певца Майкла Джексона. «Например, Майкл Джексон сделал себя сам. Каждый может так, это мой выбор, это надо уважать. Майкл Джексон был легендой, я хочу взять с него пример и повторить, что он сделал», — пояснил герой материала, отметив, что в России цена данной коррекции внешности не настолько высока, как в США или Канаде, поэтому его выбор пал на указанную страну.

В свою очередь, Добрейкин объяснил, что смена цвета кожи может занять несколько лет. При этом процедура не будет опасной, если планируется не слишком интенсивное осветление. «Насколько это будет тяжело в плане реабилитации, сложно сказать. Если все делается постепенно, например с помощью пилинга кожи, то восстановиться можно отшелушиванием. Думаю, это не так травмоопасно для пациента», — заявил медик. Однако на достижение белого тона, по его словам, потребуется много денег, к тому же в результате у пациента могут возникнуть проблемы со здоровьем.

Ранее в сентябре пластический хирург Евгений Добрейкин рассказал о самой необычной просьбе своего пациента. По словам врача, к нему обратился мужчина, который попросил сделать ему ринопластику, уменьшив нос, а также удивил желанием полностью изменить цвет кожи и стать «белым». При этом медик прикрепил к посту снимок, где позирует рядом с темнокожим пациентом.

