Эксперты предсказали рост популярности СПГ-проектов

Производство СПГ в 2030 году ожидается в объеме 636 миллионов тонн

По оценкам норвежской консалтинговой компании Rystad Energy, стоимость проектов СПГ, которые будут санкционированы к реализации в 2024 году, достигнет 42 миллиардов долларов против всего 2 миллиардов долларов в 2020 году. Это вытекает из исследования компании Rystad Energy для портала «ИнфоТЭК».

По мнению аналитиков, потребность в одобрении новых проектов и росте инвестиций обусловлена растущим аппетитом мировых импортеров газа. Ожидается, что производство СПГ в 2030 году составит 636 миллионов тонн против 380 миллионов тонн в 2021-м, прирост новых мощностей будет обеспечен как проектами, уже получившими окончательное инвестиционное решение (ОИР), так и проектами, находящимися сегодня лишь на стадии концепции.

Ценовое ралли на мировом газовом рынке сдерживает рост потребления данного энергоресурса, поскольку газ в этом году был частично замещен более дешевыми источниками энергии, такими как уголь. Несмотря на стремление многих стран снизить зависимость от углеводородов, спрос на ископаемое топливо, как ожидают эксперты, продолжит расти как минимум в ближайшее десятилетие.

Согласно оценкам Rystad, глобальный спрос на газ с 2022 по 2030 годы повысится на 12,5 процента — с 4 триллионов кубометров до 4,5 триллиона кубометров.

После начала специальной военной операции России на Украине многие европейские страны объявили о намерении ускорить диверсификацию поставок газа с целью избавиться от российского присутствия на их рынке. В 2021 году ЕС импортировал 155 миллиардов кубометров российского газа, оставаясь сильно зависимым от одного поставщика. И здесь СПГ, по чаяниям лидеров европейских стран, должен сыграть ключевую роль, заместив в долгосрочной перспективе большую часть выпадающих российских объемов. За первое полугодие этого года Европа нарастила поставки СПГ до 59 миллионов тонн, что почти вдвое выше поставок за первые шесть месяцев прошлого года.

Растущий спрос на сжиженный природный газ создает необходимые стимулы для инвестиций и строительства новых СПГ-мощностей. Также ожидается дальнейшее совершенствование технологий, которое позволит повышать эффективность и снижать расходы при производстве СПГ. Благодаря этому еще больше проектов станут технически и экономически реализуемыми. По оценкам Rystad Energy, производство СПГ к 2030 году утроится по сравнению с 2010 годом.

Производство СПГ на действующих заводах в течение десятилетия будет оставаться относительно стабильным, тогда как его прирост обеспечат будущие проекты — как уже строящиеся, так и планируемые, но еще не получившие одобрения. По прогнозу, доля новых проектов в мировом производстве СПГ достигнет 41 процента к 2030 году и 61 процента к 2040-му. Пик производства придется на середину 2030-х годов и составит 705 миллионов тонн. США, Катар и Россия внесут наибольший вклад в ожидаемый рост инвестиций и производство СПГ, считают аналитики.

В России на стадии реализации пока находится один проект — «Арктик СПГ – 2» компании «Новатэк». Он включает в себя три технологические линии общей мощностью 19,8 миллиона тонн в год, которые должны быть запущены в 2023, 2024 и 2026 годах соответственно. Компания пока не сообщала о новых сроках, но после начала СВО на Украине и последовавших за этим санкций маловероятно, что проект будет реализован по изначальному плану, считают эксперты.

«Среди СПГ-проектов, которые еще не получили одобрения, проекты из США занимают лидирующую позицию. С началом конфронтации Европы с Россией у Соединенных Штатов открылась возможность завоевать новый газовый рынок, поэтому для еще не санкционированных проектов открываются весьма радужные перспективы», — говорят аналитики.