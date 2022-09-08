Размер накоплений москвичей и остальных россиян сравнили

НАФИ: 66 процентов москвичей имеют достаточную финансовую подушку безопасности

Среди москвичей в полтора раза выше доля людей, у которых есть достаточная финансовая подушка безопасности для того, чтобы сохранить на какое-то время свой уровень жизни при потере работы, говорится в исследовании аналитического центра НАФИ, который сравнил размер накоплений жителей столицы и остальных россиян.

У 46 процентов россиян нет финансовой подушки. Доля москвичей, имеющих ее — 66 процентов. Доля москвичей, которые могут прожить на свои деньги полгода и более, выше, чем в среднем по стране (24 против 15 процентов), а тех, кто, потеряв доход, не сможет на том же уровне прожить и недели, наоборот, меньше (среди москвичей это 4 процента, среди остальных россиян — 14 процентов).

Четверть жителей столицы при потере работы смогут оплачивать свои расходы в течение одного-трех месяцев. Примерно столько же (24 процентов) сохранят независимое финансовое положение от трех месяцев до полугода. Больше всего опрошенные тратят на продукты питания (доля в общий расходах — 35 процентов).

Ранее «Ведомости» сообщили, что доля россиян, недовольных своим финансовым положением, в последние три года составляет 70 процентов.

