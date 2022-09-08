Десятки населенных пунктов в Приморье оказались отрезаны от дорог из-за тайфуна

Из-за тайфуна «Хинамнор» в Приморье 33 населенных пункта оказались отрезаны от дорог

В Приморском крае из-за тайфуна «Хинамнор» оказались повреждены 26 мостов, из-за чего 33 населенных пункта оказались отрезаны от дорог. Об этом сообщает главное управление МЧС по региону.

По сообщению ведомства, часть автомобильных трасс оказались под водой, на месте так называемых переливов были организованы лодочные переправы.

Также в МЧС сообщили, что из-за стихии оказались подтоплены 186 домов и 540 приусадебных участков. Чтобы разместить жителей подтопленных домов, были развернуты 7 пунктов временного размещения. В ликвидации последствий тайфуна участвуют 376 человек и 192 единицы техники.

Ранее губернатор региона Олег Кожемяко доложил президенту России Владимиру Путину, что особых последствий для региона от непогоды нет. «Лента.ру» пообщалась с местными жителями, которые рассказали о последствиях катаклизма.