Лиз Трасс «вернет галстуки» на Даунинг-стрит

Новый премьер-министр Великобритании Лиз Трасс введет строгий дресс-код на Даунинг-стрит

Новый премьер-министр Великобритании Лиз Трасс заявила, что собирается вводить дресс-код в офисе на Даунинг-стрит. Об этом сообщает газета Telegraph.

По информации издания, Трасс призвала сотрудников соблюдать официальный стиль одежды, в отличие от бывшего премьера страны Бориса Джонсона, который допускал более «беззаботную атмосферу» и вечеринки.

«Лиз вернулась после победы и сказала сотрудникам… что галстуки возвращаются», — говорится в газете.

Лиз Трасс была избрана новым премьер-министром Великобритании и лидером партии консерваторов, набрав 57,4 процента голосов, обойдя таким образом другого претендента на пост премьера, бывшего канцлера Минфина Британии Риши Сунака.

После этого Борис Джонсон выступил с последним обращением в качестве премьер-министра и покинул резиденцию на Даунинг-стрит.