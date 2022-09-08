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Британцы оценили шансы Трасс справиться с работой премьер-министра

Times: только 23% британцев считают, что Трасс справится с работой премьера лучше Джонсона

Фото: John Sibley / Reuters

Менее четверти граждан Британии считают, что новый премьер-министр страны Лиз Трасс справится со своей работой лучше, чем ее предшественник Борис Джонсон. Об этом пишет газета Times со ссылкой на опрос, проведенный сервисом YouGov.

«Опрос YouGov показывает, что новому премьер-министру еще предстоит добиться успеха: только 23 процента избирателей считают, что она [Трасс] справится с работой лучше, чем ее предшественник Борис Джонсон», — пишет газета​​​.

По результатам опроса, еще 23 процента британских избирателей уверены, что Трасс в качестве премьер-министр покажет себя хуже Джонсона. Еще 40 процентов граждан полагают, что она будет справляться «почти так же», как ее предшественник.

При этом только 18 процентов избирателей считают, что у Трасс «есть правильная политика» в области энергетики, в то время как 38 процентов считают, что таковой у нее нет. Затруднились с ответом на вопрос о политике Трасс в области энергетики 44 процента респондентов.

На вопрос о том, кто, по мнению избирателей, был бы лучшим премьер-министром из предложенных кандидатов, 25 процентов участников опроса ответили в пользу Трасс и 32 процента — в пользу лидера лейбористской партии Кира Стармера.

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Марина Совина
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