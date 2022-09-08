Россиянам назвали стоимость отдыха в Турции в бархатный сезон

АТОР: недельный отдых в трехзвездочном отеле Турции в сентябре обойдется в 77 тысяч рублей

Отдых в турецком трехзвездочном отеле в сентябре обойдется от 77 тысяч рублей на двоих. Стоимость туров на курорты республики россиянам назвали специалисты Ассоциации туроператоров России (АТОР).

По словам представителей туриндустрии, в ряде наиболее востребованных отелей категории три и четыре звезды уже наблюдается дефицит мест в бархатный сезон. «В этом году спрос на туры в Турцию во все регионы очень высок. Большинство отелей в стопе до конца сезона, который традиционно длится в Турции до ноября», — рассказали в пресс-службе туроператора PAC Group.

Тем не менее путешественники еще могут найти доступные варианты для отдыха. Так, размещение в трехзвездочной гостинице в Сиде с заездом в сентябре на семь дней обойдется в 77,5 тысячи рублей на двоих с завтраками. Недельный тур all inclusive в отель категории три звезды в Кемере на двоих стоит от 80,1 тысячи рублей, путевку в Анталью с аналогичными условиями отдыха можно приобрести за 85,1 тысячи рублей.

Минимальные цены на семидневный отпуск в пятизвездочной гостинице в Кемере на сентябрьские даты начинаются от 91,4 тысячи рублей на двоих с питанием по системе «все включено». Отдых в Алании и Бодруме обойдется дороже — от 51 и 63 тысячи рублей на человека. Наиболее дорогие туры предлагаются в пятизвездочные отели Антальи: недельная путевки c вылетом в сентябре продаются от 159 тысяч рублей на двоих.

Ранее эксперты туротрасли назвали россиянам самый выгодный месяц для отдыха в Турции. Так, бюджетнее всего туристы могут провести отпуск в республике в ноябре, сэкономив как минимум 20 процентов.

