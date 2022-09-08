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В Белоруссии стартовали военные учения

Минобороны Белоруссии сообщило о начале командно-штабных учений ВС республики

Фото: Вадим Савицкий / РИА Новости

В Белоруссии стартовали командно-штабные учения Вооруженных сил республики, они пройдут в Брестской, Витебской и Минской областях. Об этом сообщает Минобороны страны.

Отмечается, что в ходе учений военнослужащие отработают вопросы ведения боевых действий по освобождению территории, временно захваченной противником, а также обеспечения режима военного положения, авиационной поддержки войск, борьбы с диверсионно-разведывательными группами противника и незаконными вооруженными формированиями.

Мероприятия продлятся до 14 сентября.

30 августа в России начались военные учения «Восток-2022», в которых принимают участие более 250 белорусских военнослужащих. Основной этап учений проходит на полигоне Сергеевский в Приморском крае. Всего в них задействовано девять полигонов, а также акватории и прибрежные зоны Охотского и Японского морей.

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Алевтина Запольская
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