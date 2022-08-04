Белорусские военные примут участие в учениях «Восток-2022»

Минобороны Белоруссии: военные республики примут участие в учениях «Восток-2022» в России

Воинский контингент Белоруссии примет участие в стратегических командно-штабных учениях «Восток-2022», которые пройдут на территории России с 30 августа по 5 сентября. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу министерства обороны Белоруссии.

«Всего от Вооруженных сил Республики Беларусь будет задействовано свыше 250 военнослужащих одной из механизированных бригад Западного оперативного командования», — рассказали в ведомстве.

1 августа посол Белоруссии в России Дмитрий Крутой заявил, что две страны перешли от этапа стратегического партнерства к полноценному союзу. А президент республики Александр Лукашенко назвал посольство страны в России «вторым правительством» Белоруссии.