В Минске заявили о полноценном союзе России и Белоруссии
Посол Белоруссии Крутой заявил о полноценном политическом союзе России и Белоруссии
Посол Белоруссии в России Дмитрий Крутой заявил, что Москва и Минск в политическом плане перешли от этапа стратегического партнерства к полноценному союзу. Его цитирует ТАСС.
«Главное — это экономика. В политическом отношении мы уже, по сути, от этапа стратегического партнерства перешли к полноценному союзу», — заявил посол.
Остается, отметил Крутой, «наполнить политическое содержание конкретными экономическими результатами».
В понедельник президент Белоруссии Александр Лукашенко назначил Дмитрия Крутого послом республики в России. Ранее он занимал должность заместителя главы администрации президента Белоруссии и участвовал в «разработке Союзных программ по углублению интеграции».