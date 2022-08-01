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В Минске заявили о полноценном союзе России и Белоруссии

Посол Белоруссии Крутой заявил о полноценном политическом союзе России и Белоруссии
Дмитрий Крутой

Дмитрий Крутой. Кадр: АТН: новости Беларуси и мира / YouTube

Посол Белоруссии в России Дмитрий Крутой заявил, что Москва и Минск в политическом плане перешли от этапа стратегического партнерства к полноценному союзу. Его цитирует ТАСС.

«Главное — это экономика. В политическом отношении мы уже, по сути, от этапа стратегического партнерства перешли к полноценному союзу», — заявил посол.

Остается, отметил Крутой, «наполнить политическое содержание конкретными экономическими результатами».

В понедельник президент Белоруссии Александр Лукашенко назначил Дмитрия Крутого послом республики в России. Ранее он занимал должность заместителя главы администрации президента Белоруссии и участвовал в «разработке Союзных программ по углублению интеграции».

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Алиса Реброва
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