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От Netflix потребовали удалить оскорбляющий исламские ценности контент

Страны Персидского залива потребовали от Netflix удалить оскорбительный контент

Фото: Bing Guan / Reuters

Шесть стран Персидского залива потребовали от стриминговой платформы Netflix удалить контент, оскорбляющий исламские ценности. Об этом сообщает NBC.

Речь идет о таких государствах, как Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты, Бахрейн, Кувейт, Оман и Катар. Хотя в их совместном заявлении не указываются конкретные шоу и фильмы, вероятнее всего, требование касается контента, в котором упоминаются представители ЛГБТ.

Государственное телевидение Саудовской Аравии также показало интервью с женщиной, которую назвали «консультантом по поведению». Она заявила, что Netflix является «официальным спонсором гомосексуализма». Во время ее речи на экране показывали кадры мультфильма «Мир Юрского периода: Лагерь Мелового периода», на которых целовались две героини.

В июне стало известно, что в странах Ближнего Востока, включая Саудовскую Аравию и Объединенные Арабские Эмираты, запретили показ мультфильма студии Pixar «Базз Лайтер» из-за персонажей, относящихся к ЛГБТК-сообществу. Запрет связан с однополым поцелуем персонажа Хоторн и ее возлюбленной.

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Марина Погосян
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