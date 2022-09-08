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В Китае сообщили о превращении США в асоциальное государство

Global Times: введение санкций против России превращает США в асоциальное государство
СюжетСанкции против России:

Фото: Aaron Burden / Unsplash

Усиливающиеся антироссийские санкции превращают США в асоциальное государство, пишет китайское издание Global Times (GT).

Отмечается, что санкции Соединенных Штатов против Москвы противоречат интересам большей части мирового сообщества, которое рассчитывает на взаимовыгодное торгово-экономическое сотрудничество с российской стороной.

По словам журналиста, общественное мнение США и других западных стран «порой смотрит на мир через испорченные очки». «Нужно подчеркнуть, что США и западные страны не обладают компетенцией, которая позволила бы им вмешиваться в регулярное сотрудничество других государств с Россией, у Вашингтона нет на это никакого права», — говорится в материале.

Как пишет издание, большинство стран Азиатско-Тихоокеанского региона не разорвали торгово-экономические связи с Россией. Отмечается, что то же самое наблюдается и во всем остальном мире.

Ранее первый заместитель главы пресс-службы Госдепартамента Ведант Пател заявил, что США могут ввести новые санкции против Москвы, в том числе экономические, в случае проведения референдумов о вхождении в состав России находящихся под контролем территорий Украины. «У нас в арсенале есть целый ряд мер, которые мы можем принимать против России, будь то экономические санкции или другие меры», — подчеркнул американский чиновник.

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Марина Совина
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