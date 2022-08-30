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В США назвали условие введения новых санкций против России

Госдеп заявил, что США могут ввести новые санкции против РФ из-за референдумов на Украине
СюжетСанкции против России:

Фото: Pixabay

США могут ввести новые санкции против Москвы, в том числе экономические, в случае проведения референдумов о вхождении в состав России находящихся под контролем территорий Украины. Такое условие назвал первый заместитель главы пресс-службы Госдепартамента Ведант Пател, передает ТАСС.

«У нас в арсенале есть целый ряд мер, которые мы можем принимать против России, будь то экономические санкции или другие меры», — подчеркнул американский чиновник.

Пател выразил мнение, что рестрикции нанесут сильный удар по Россси, поскольку экономика страны «сильно привязана к ископаемым видам топлива», чтобы компенсировать снижение прибыли от нефти и газа.

Ранее газета The Wall Street Journal сообщила, что власти США перешли к новой стадии реализации санкций против России — Вашингтон решил отслеживать «пособников» Москвы в обходе ограничений.

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Марина Совина
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