В Минфине назвали валюты для России на замену доллару и евро

РБК: замглавы Минфина Моисеев назвал юань и дирхам заменяющими евро и доллар валютами

Доллар и евро стали токсичными валютами для России, на смену им в процессе девалютизации банковского сектора приходят валюты дружественных стран. Об этом в интервью РБК рассказал замглавы Минфина Алексей Моисеев.

Среди таких валют, которые рассматриваются в качестве замены, он назвал китайский юань и дирхам (валюта ОАЭ), а также ряд других валют «более мелких рынков».

Моисеев пояснил, что иностранная валюта для распространения ее в обороте России должна обладать стабильным курсом, ликвидностью, а также не должно быть заградительного валютного контроля в стране — эмитенте валюты.

Ранее сообщалось, что Минфин захотел заменить доллары и евро в главной российской кубышке — Фонде национального благосостояния (ФНБ) — юанями и начать их закупку в рамках бюджетного правила. Ведомство вынесло обсуждение вопроса на уровень президента. В случае положительного решения министерство готово начать закупки валюты в рамках усовершенствованного бюджетного правила еще до принятия соответствующего закона.

