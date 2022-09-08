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Одна вещь в школьном стиле стала модным трендом осени

Редакторы журнала Grazia назвали короткую плиссированную юбку модным трендом осени

Фото: NiceOne

Редакторы журнала Grazia назвали одну вещь в школьном стиле модным трендом осени. Соотвествующий материал появился на сайте издания.

Речь идет о короткой плиссированной юбке. Утверждается, что данная модель стала популярной в нынешнем сезоне благодаря люксовому бренду Miu Miu. Дизайнеры марки представили юбку на низкой талии, изготовленную из плотной синей костюмной ткани и оформленную белыми карманами.

Как отмечают специалисты, упомянутую вещь гардероба стоит сочетать со спортивными худи и свитшотами. Кроме того, в холодную дождливую погоду юбку можно носить с цветными колготками, однотонными рубашками, а также со свитерами спокойных оттенков.

Ранее редакторы журнала Grazia назвали стиль «преппи панк» новым модным трендом. По словам авторов материала, данное направление сочетает классические вещи и элементы гардероба в духе панков. Так, в данном осеннем сезоне рекомендуется совмещать платья и сарафаны с грубыми ботинками. В то же время клетчатую школьную юбку можно носить с футболкой оверсайз с логотипом рок-группы или с кожаной курткой.

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Мария Винар
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