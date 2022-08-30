Сочетание одежды школьников и панков стало новым трендом

Редакторы журнала Grazia назвали сочетание платьев с грубыми ботинками новым трендом

Редакторы журнала Grazia назвали комбинацию одежды школьников и панков новым модным трендом. Соответствующий материал появился на сайте издания.

Речь идет о стиле преппи панк, который сочетает классические вещи и элементы гардероба в духе панков. Как отмечают эксперты, такие образы стали популярны благодаря показам осенних коллекций люксовых марок, таких как Givenchy, Ralph Lauren, Louis Vuitton и Burberry.

По мнению специалистов, вещи из двух контрастных направлений удачно дополняют друг друга. Например, авторы материала рекомендуют совмещать платья и сарафаны с грубыми ботинками. В то же время клетчатую школьную юбку можно носить с футболкой оверсайз с логотипом рок-группы или с кожаной курткой.

В заключение авторы материала обратили внимание читателей на то, что некоторые предметы гардероба в школьном стиле изначально включают в себя панковские детали. Например, к ним относятся асимметричная юбка в складку, пиджак с разрезами и булавками, а также деконструированные рубашки (рубашки, сшитые из двух разных типов и цветов ткани). Данные вещи следует сочетать с простой базовой одеждой, например, белой футболкой, поясняют журналисты.

В июне появилась информация о том, что стиль эмо вновь вернулся в моду на фоне мировых потрясений. О возрождении интереса к данному течению сообщила Агустина Панцони — менеджер онлайн-платформы Depop, пользователи которой могут покупать и продавать одежду, обувь и аксессуары. Эксперт заявила, что в 2022 году значительно вырос спрос на товары с пометкой «эмо», изделия в клетку и ботинки бренда Dr. Martens. Также, по ее словам, покупатели чаще стали искать одежду из кожи в подобном стиле.