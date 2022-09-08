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Россиянка задушила лежачего мужа-инвалида

Жительница Чебоксар из-за личной неприязни задушила мужа-инвалида

Фото: Brandon Cormier / Unsplash

В Чувашии женщина задушила 70-летнего мужа, инвалида третьей группы, который не мог самостоятельно передвигаться. Об этом сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета (СК).

По данным следователей, это произошло 4 сентября в городе Чебоксары. 67-летняя местная жительница из личной неприязни убила 70-летнего супруга. Уже возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 («Убийство») УК РФ. Россиянку задержали, решается вопрос об избрании ей меры пресечения.

Ранее стало известно, что в Воронеже мать ударом по голове убила новорожденную дочь, замотала ее тело, положила в пакет и закопала в могиле своего отца. После этого она сама рассказала обо всем полиции.

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Евгения Куликова
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