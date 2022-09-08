Россияне закупили акции китайских компаний на миллиарды рублей

ЦБ: россияне купили акции китайских и гонконгских компаний на 14,4 миллиарда рублей

Российские инвесторы в июле-августе купили китайских и гонконгских акций на сумму около 14,4 миллиарда рублей, говорится в Обзоре рисков финансовых рынков ЦБ.

Объем чистых покупок акций китайских компаний физическими лицам взлетел за этот период на 75 процентов. Основные покупки сосредоточены в пяти наиболее ликвидных акциях. В объеме нетто-покупок иностранных акций физлицами на долю ценных бумаг китайских компаний пришлось 59 и 55 процентов в июле и августе соответственно. Из обзора также следует, что за август физические лица приобрели юаней на 39 миллиардов рублей.

В конце июня на СПБ Бирже были запущены торги акциями китайских и гонконгских компаний с первичным листингом на Гонконгской фондовой бирже. В настоящее время доступно 12 ценных бумаг.

Ранее сообщалось, что после многолетнего привлечения иностранного капитала на рынки Китая страна начала становиться финансовым изгоем для глобальных инвесторов. «Западный капитал отворачивается от Китая», — сказал Мэтт Смит из инвестиционной компании Ruffer LLP, которая недавно закрыла свой офис в Гонконге. Индекс китайских акций CSI 300 упал примерно на 27 процентов по сравнению с пиковым значением 17 месяцев назад.